Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ütles, et kogu riigi investeeringuid mõjutab otseselt Euroopa Liidu raha, selle kasutuse otstarve ja võimalused ning ka kliimaministeeriumi kulud ja tulud on nendega tihedalt seotud. „Ministeeriumi eelarve on koos käibemaksuga veidi üle 1,187 miljardi euro, millest 646 miljonit on Euroopa Liidu vahendid. Lisaks rahastatakse 170 miljoni euro mahus investeeringuid kasvuhoonegaaside (KHG) kauplemissüsteemi vahenditest. See paneb samuti selged piirid, millistesse valdkondadesse on võimalik investeerida,“ ütles Kasemets. Just seetõttu vähenevad tema sõnul mitme valdkonna investeeringud.