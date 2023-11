Gröönimaa liustike sulamine on viimasel kahel kümnendil viiekordistunud

Kopenhaageni ülikooli teadlased avaldasid neljapäeval, üheksandal novembril ajakirjas Nature Climate Change uuringu, mis põhines Gröönimaa liustike senisel kõige põhjalikumal seirel. Selle tulemusena heitsid teadlased kõrvale igasugused kahtlused kliimamuutuste mõju kohta planeedile.

Tänapäeval kahanevad liustikud 25 meetrit aastas

Mitmed viimaste aastate uuringud on näidanud, et Gröönimaa suurimad liustikud on kliimamuutuste ja temperatuuri tõusu tõttu tohutu surve all. Siiski on jäänud kahtlusi liustike, mida Gröönimaal on umbes 22 000, sulamise ulatuse osas, mis on osaliselt olnud tingitud ebapiisavatest mõõtmismeetoditest. Taani teadlased on nüüd aga kõik varasemad kahtlused hajutanud.

Uurijad tuvastasid, et võrreldes 1980. ja 1990. aastatega, mil Gröönimaa liustikud kahanesid keskmiselt umbes viis meetrit aastas, on viimasel 20 aastal sulamine viiekordistunud. See tähendab, et tänapäeval kahanevad liustikud 25 meetrit aastas.

„Selles artiklis teeme selgeks, et Gröönimaa liustikud on kõik sulamas ja et viimase 20 aasta jooksul on asjad liikunud erakordselt kiiresti. Selle ulatuses ei ole enam mingit kahtlust ja tegelikult ei ole põhjust seda väidet edasi uurida,“ ütles geoteaduste ja loodusvarade majandamise osakonna dotsent Anders Bjørk. „See on üsna häiriv, sest me teame hästi, kuhu see tulevikus suundub. Temperatuur tõuseb jätkuvalt ja liustikud sulavad kiiremini kui praegu.“

Liustike sulamine täies hoos

Teadlase sõnul olid varasemad kahtlused teatud määral õigustatud. Nimelt olid enne satelliidipiltide ajastut piiratud võimalused uurida ja dokumenteerida, mil määral liustikud pikema aja jooksul ära sulasid. Näiteks jälgiti Gröönimaa umbes 22 000 liustikust vaid ühte pidevalt nn massibilansi mõõtmiste abil, mis algasid 1990. aastate keskel. Samal ajal oli Gröönimaal liustikuga kaetud alasid, mida veel mõned aastad tagasi ei paistnud temperatuuritõus mõjutavat.

Kõigi liustike sulamine on täies hoos. Enam ei ole kahtlust. Anders Bjørk