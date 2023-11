JÄRELVAADATAV | Eesti peab muutuva kliimaga kohanema. Aga kuidas?

Kliimamuutusega toimetulekuks jääb väheks pelgalt heitmete vähendamisest, peame paralleelselt tegelema kliimamuutuse tagajärgedega - kohanema. Aga kuidas? Keskkonnaõiguse Keskus ootab ülekannet jälgima kõiki, kes tunnevad huvi kas töö tõttu või isiklikult kliimamuutuse ning selle tagajärgedega kohanemise vastu Eestis. Konverentsil uurime, kuidas Eesti kohaneb muutuva kliimaga – kas planeerime riigina meetmeid seal, kus vaja ja nii kiiresti, nagu vaja ning milline on erinevate osapoolte roll selles, et me edukalt kohaneksime.