Klimatoloog: me juba elame hoopis teistsuguses kliimas kui meie esivanemad

Tartu ülikooli loodusgeograafia teadur ja klimatoloog Mait Sepp räägib, et Eesti kaotab juba praegu maad meretaseme tõusule, mis omakorda mõjutab sagenevatest paduvihmadest tekkinud üleujutuste ulatust. Ta tõdeb, et mida aeg edasi, seda teistsugusemaks muutub meie kliima ja loodus ning muutused hakkavad ka aina enam meie ühiskonda mõjutama. Tema sõnul on küsimus, kuivõrd me nendeks muutusteks valmis oleme.