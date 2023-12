Rohepöörane | Kas riik on valmis andma firmadele miljardeid eurosid tuumajaama rajamiseks?

Vasser sõnul on tema jaoks huvitav, kui palju peavad riigid ise tuumajaamadesse investeerima, et need tööle saada, samas Eesti riik justkui loodab, et saab tuumajaama peaaegu tasuta, investeerides natukene päästevõimekusse ja tuumaregulaatorisse.

„Aga ettevõtted vihjavad riigile, et võiksite anda meile paar miljardit, siis saaksime edasi arendada. Mis Eesti riik ütleb? Me juba lubasime, et hakkame ehitama,“ rääkis Vasser ja lisas, et siis ei jää riigil muud üle, kui paar miljardit tuumajaama ehitusse investeerida. Aga järgneb see, et ehitus lõpetatakse ära, sest ikkagi liiga kalliks läheb, arvas ta. „See on see tulevik, mida praegu endale riiklikult ette valmistame.“