JÄRGMINE PÕLVKOND | Keskkonnakaitsja: mis tunne on toetada genotsiidi?

Eesti jaoks on Palestiina ja Iisrael kaugel, seega on arusaadav, et eestlased kindlat positsiooni võtta ei taha, aga Ameerika, kellele Eesti poliitika siiani alt üles vaatab, on Iisraeli hea sõber. Praegu saab Iisrael USA-lt igal aastal 3,8 miljardit dollarit sõjalist abi vastavalt 2019. aastal allkirjastatud memorandumile. See moodustas umbes 16 protsenti Iisraeli sõjalisest kogueelarvest 2022. aastal.

Oktoobri alguses alanud sõja esimese kuue päeva jooksul viskas Iisrael, kelle sõjaline võimekus on kordades suurem, 6000 pommi Gaza alale, mis on tihedalt asustatud. Eelnevalt oli antud palestiinlastele ka lahkumise võimalus, kuid kuhu ja kuidas minna? Ja nii hakkas Iisrael pommitama, lõigates alalt toidu, vee ja kütuse. Nüüdseks on surnud üle 13 000 palestiinlase, selle hulgas on umbes 5500 last ja 3500.

Võib tunduda uskumatu, et 1970ndatel aitas Iisrael ise Hamasi asutada, et tugevdada vastasseisu tolleaegsele Palestiinameelsele juhile Yasser Arafatile ja vasakpoolsetele. Yassin, kes oli Hamasi juht ning Iisraeli poolt alguses toetatud, muutus ajapikku nii anti-Iisraelimeelseks, et ta pommitati Iisraeli poolt tükkideks. Nii hakkas Hamas vaikselt oma elu elama.

Põlvkond põlvkonna järel on palestiinlased pidanud taluma rassistlikku ja sõjalist okupatsiooni, mis on sisaldanud edasi igapäevast alandust, kollektiivset karistamist, maa ja palestiinlaste kodude konfiskeerimist ning elude ja elatise hävitamist. Pärast Hamasi rünnakut hakkas Iisrael tsiviilelanike keskele pomme viskama, et Hamasi rühmituse liikmeid tappa.

Mida toob tulevik?

Inimesena, kes on keskkonna- ja elurikkuse probleemidest teadlik, tajub tuleviku energiapuudujääke ning ühiskondlikke suhtlusprobleeme, on ilmselge, et suundume maailma, kus on rohkem sõdu ja ebakindlust, kuid meie väärtused peaksid defineerima, kummale poole ajaloos me jääme. Ameerikat ülistades jääme kaotajateks ja kuigi NATO oluline, ei peaks see juhtima kõiki meie väärtushinnanguid.

Kangelaslugudest, mida mina tean, saavad tapetute pereliikmetest suure tõenäosusega pigem antikangelased, kes tapmist ja vaenu veel rohkem õhutada tahavad. Sõda sünnitab sõda. Problemaatiline, et meie maailma valitsevad koletised, kes pigem elavad ainsa inimesena kolpade mäe otsas, kui loovad turvalise keskkonna ühiskondlikuks muutuseks, mis massilist inimeste tapmist ei propageeri. Miks me väikese rahvana anname jõudu juurde enda toetusega sellisele jamale?

Eestlaste sõltuvus fossiilsetest kütustest ning arusaamatus, mida me endale kogu aeg autosse tangime, näitab kodanike võimet ainult näha nii kaugele kui mugav on, kuid kui seda teeb ka poliitiline eliit, siis ei ole muutust niipea oodata.

Mis tunne on eestlasena toetada genotsiidi? Olla eestlasena Ameerika infoväljas, mis süsteemselt räägib Hamasi hävitamisest ning kaldub narratiivile palestiinlased võrdub Hamas? Mis tunne on kui õigustatakse suure hulga inimeste tapmist ja väga ebavõrdset jõudude vahekorda? Hirmus ja kurb tunne on! Eesti rahvas on veel väiksem kui Palestiina oma ning kui oleksime siiamaani okupeeritud, igapäevaselt ahistatud ning otsustaksime okupandile vastu astuda, siis on lihtne ette kujutada ette Eestit, mis on sarnaselt Gazale maatasa pommitatud.

Gazas on gaasi, Sudaanis kulda, Lähis-Idas ja Arktikas on naftat, Ghanas ja Elevandiluurannikul saab kohviube kasvatada. Milline peaks olema elu, et me orjust ja genotsiidi enam ei toetaks? Drastiliselt teistsugune. Aeglasem, mõtestatum, empaatiavõimelisem.

„Järgmine põlvkond“ on kolumn, kus jagavad enda mõtteid FFF Eesti liikmed. Fridays For Future Eesti on grupp aktiivseid noori, kes kõik võitlevad iga päev kliimamuutuste leevendamise nimel.