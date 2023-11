Dubais algavad ÜRO kliimakõnelused. Eestil on oma paviljon, mis maksab riigile 120 000 eurot

Tänasest kuni 12. detsembrini toimuvad Dubais ÜRO 28. kliimakõnelused (COP28). Eeloleval kliimakonverentsil tehakse esmakordselt Pariisi kokkuleppe vaheülevaade, et näha, kui kaugel on maailma riigid Pariisi leppega seatud eesmärkidest. „Varasematel aastatel on olnud väga suur tähtsus selles, et ülemaailmselt lepitakse kokku eesmärgid, kuhu peame jõudma, kuid nüüd peab olema väga selge fookus eesmärkide elluviimisel,“ rõhutas kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas.