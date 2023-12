Eesti ettevõte läks ÜRO kõnelustele maailma muutma. Projektijuht: tuhast saab ammutada Euroopale üliolulisi materjale

Ragn-Sellsi projektijuht Alar Saluste rääkis, et ÜRO kõnelustel tutvustas ettevõte materjalipankade ideed.

„Euroopas on puudu terve suur hulk kriitilisi ja strateegilisi toormeid. Ida-Virumaa põlevkivituhas peitub päris palju neid samu Euroopa tööstuste jaoks kriitilisi toormeid, näiteks magneesiumi, alumiiniumi ja räni,“ rääkis Ragn-Sellsi projektijuht Alar Saluste. „Meie sõnum on, et ärme viska jäätmeid ära, vaid kasutame neid targalt.“