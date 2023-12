Kliimakõnelustel on kohal rekordarv fossiilenergia lobiste

Fossiilkütuste lobistide arv kõnelustel on niivõrd suur, et ületab liikmete arvult peaaegu kõikide riikide delegatsioone. Ainult korraldajariigi Araabia Ühendemiraatide ja Brasiilia delegatsioonid on suuremad – AÜE delegatsiooni suurus on 4409 inimest ja Brasiilia omasse kuulub 3081 inimest.

Lisaks ületab lobistide arv seitsmekordselt põlisrahvaste esindajate arvu, keda on kõnelustel kohal 316. KBPO esindaja sõnul on seitsmekordne vahe märk sellest, et nafta- ja gaasitööstuse kasumit peetakse olulisemaks kui jätkusuutlikku planeeti ja kogukondi, kes kliimakriisi tõttu kannatavad.

ÜRO 28. kliimakõnelused toimuvad 30. novembrist kuni 12. detsembrini Dubais. Eesti COP28 delegatsiooni kuuluvad läbirääkijate kõrval peaminister Kaja Kallas, kes on kohal kõneluste alguses, ning kliimaminister Kristen Michal ja kantsler Keit Kasemets, kes osalevad kõneluste teises pooles. Esimest korda on Eestil konverentsil oma paviljon, mille eelarve on 260 000 eurot.