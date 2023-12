Kas maailma riigid jõuavad esimest korda ajaloos kokkuleppele lõpetada fossiilenergia kasutamine?

Praegu Dubais toimuvate ÜRO 28. kliimakõneluste (COP28) kõige kriitilisem küsimus on, mis saab fossiilsetest kütustest. Kas riikide esindajad jõuavad esimest korda kokkuleppele, et fossiilenergiast loobutakse järkjärgult? Või jääb naftariikide sõna peale ning kokku lepitakse pelgalt fossiilkütuste kasutamise vähendamises? Kõneluste lõpuni on jäänud viis päeva, kuid fossiilenergia saatus on endiselt lahtine.