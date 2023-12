Luhtunud kliimakõnelused? Kokkuleppe mustandis pole sõnagi fossiilenergiast loobumise kohta

The Guardian vahendas, et taolisest kokkuleppest võib siiski kasu olla, kuna see kohustaks riike fossiilkütuste tootmist ja kasutamist vähendama, kuid samal ajal vältides sõnastust kütuste keelamise kohta, millega osad kõnelustel osalevad riigid ei nõustuks, näiteks Saudi Araabia. Nüüd on kõnelustel osalevad riigid oodatud avaldama enda arvamust kokkuleppe mustandi teksti osas.

Mitmete kliimaorganisatsioonide esindajad on kokkuleppe sõnastuses pettunud, kirjutas The Guardian. Näiteks ütles MTÜ-sid koondava Climate Action Network esindaja Harjeet Singh, et praegune mustand on selge indikaator fossiilenergia tööstuse lobitööst. Greenpeace’i delegatsiooni juht Kaisa Kosonen sõnas, et kui praegune mustand jääbki viimaseks kokkuleppe versiooniks, on tänavused kõnelused läbikukkunud.