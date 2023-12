JÄRGMINE PÕLVKOND | Kliimakriis röövib eestlastelt põllusaagi ja tõstab toidu hinda veelgi

Ehkki osa inimesi arvab, et kliimasoojenemist pole olemas– või kui on, siis see pole inimtekkeline või ei mõjuta meid piisavalt, et selle vastu midagi teha tuleks – on valdav enamik maailma teadlastest ühel meelel: kliimakriis on päris, temperatuurid üle maailma tõusevad, praegu toimuvad suured muutused on inimtekkelised ja kliimamuutuste tagajärjed muutuvad järjest tõsisemaks, kui me midagi ette ei võta.