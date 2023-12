Firma jõulupidu dekoreeriti 100 kuusepuuga. Ekspert: tuleks vältida väärtuslike puude raisku minemist

Ringmajanduse ekspert Kadi Kenk ütles juhtunut kommenteerides, et kindlasti leidub jätkusuutlikumaid viise, kuidas üritust dekoreerida, et vältida väärtuslike puude raisku minemist. Ta selgitas, et kui ürituse korraldamise jaoks on tarvis asju, siis esimesena tuleks alati eelistada neid, mida on võimalik hiljem korduskasutada. „Selle näite puhul paistab silma just see, kui palju neid ülejäävaid puid oli,“ märkis Kenk.