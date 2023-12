Hiina vaevleb erakordselt külma talve käes

Hiina pealinnas on olnud äärmuste aasta: kuus kuud tagasi registreeriti Pekingis kõigi aegade kuumim juunipäev, mille temperatuur oli veidi üle 40 °C. Sel kuul on aga temperatuur linnas sageli langenud alla miinus kümne kraadi, kirjutab BBC. Hiinat on sel talvel tabanud juba mitu külmalainet ja need on mõjutanud kogu riiki. Mõnedes piirkondades on tulnud koolid sunnitud sulgeda ja transpordiühendused on katkenud. Tõsiste külmakraadidega on viimastel nädalatel maadeldud ka Korea poolsaarel ning Jaapanit on tabanud mitu tugevat lumesadu.