JÄRGMINE PÕLVKOND | Peame minetama ükskõiksuse ja hakkama hoolima

Hea uusaastalubadus 2024. aastaks on ennast harida. Kliima ja keskkonna valdkonnas on palju ebatõeseid väiteid, kuna maailmas on palju neid, kes on suurtes summades panustanud fossiilsete kütuste peale ning soovivad teha kõik, et seda raha mitte kaotada. Seega tuleb olla kriitiline ja avatud mõtlemisega ning näha ise vaeva, et aru saada, mis on jutustaja motiiv. Kõige kindlam on kuulata ja uskuda teadlasi. Nemad on need, kes on juba aastakümneid näinud vaeva, et teavitada ühiskondi kliimakatastroofist, kuigi maailm on olnud nende jutu suhtes ükskõikne.