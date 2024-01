Mäesuusatamisel kriips peal? Lumikatte vähenemine sunnib suusakuurorte tuleviku nimel võitlema

Pärast mullusügisest paljutõotavat varajast lumesadu mitmes Euroopa piirkonnas jätkus siiski viimaste aastate muster, mille järgi võtsid võimust vihm ja lörts. Morzine’i ja Les Gets’ suusakuurordis Prantsuse Alpides tähendas tugev vihmasadu, et need sai täielikult avada alles kaks päeva enne jõule, mistõttu pidid nii see majandusharu kui ka miljonid reise planeerivad turistid lootusrikkalt taevasse vahtima. Kuid üksnes soovidest ja lootusest ei piisa, et ületada Alpidele kui maailma kõige populaarsemale suusatamise sihtkohale ja 27 miljardi eurosele majandusharule tekkinud eksistentsiaalset ohtu.