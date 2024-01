Suhkru tootmise vähenemine Indias, kus äärmuslik kuivus on kahjustanud põllukultuure, ja Tais, mis maadleb samuti pika põuaga, on magusaine ülemaailmne hind tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2011. aastast. Need kaks riiki on nimelt Brasiilia järel suurimad suhkrueksportijad.