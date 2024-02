Euroopa Komisjon soovitas Eestil üle vaadata, kas metsa ikka peaks ahju ajama

Eestimaa Looduse Fondi kommunikatsiooniekspert Katre Liiv ütles, et Euroopa Komisjoni vähemalt 20 soovitust peegeldavad Eesti kliimapoliitika peamisi probleeme. „Nendeks on suur metsaraie ja turbakaevandamine ning energeetikas põlevkivist loobumise aja kohta kokkuleppe puudumine,“ tõdes ta. „Samuti on selge, et pelgalt ambitsioonikate eesmärkide seadmisest ei piisa, kui meil riigina puudub selge plaan, kuidas eesmärkideni jõuame.“