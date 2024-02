Tänavune jaanuar oli seni mõõdetutest kõige soojem

Copernicuse andmetel oli jaanuari keskmine ülemaailmne õhutemperatuur 13,14°C, mis tähendab, et see ületas 0,7°C võrra 1991-2020. aastate keskmise jaanuarikuuks. Seni oli mõõdetutest kõige soojem 2020. aasta jaanuar, mil keskmine temperatuur oli 0,12°C tänavusest madalam. Samuti oli kuu 1,66 °C soojem kui 1850-1900. aastate jaanuari keskmine, mis on määratud tööstusajastueelseks võrdlusperioodiks. Kuigi 2024. aasta jaanuari globaalne temperatuurianomaalia oli madalam 2023. aasta viimase kuue kuu temperatuurianomaaliast, oli see siiski kõrgem kui kõik enne 2023. aasta juulit.

Copernicuse kliimamuutuste seire teenistuse asedirektori Samantha Burgess ütles, et 2024. aasta algas järjekordse rekordilise kuuga. „See ei ole mitte ainult kõige soojem jaanuar, vaid me oleme just kogenud ka 12 kuu pikkust perioodi, mis on üle 1,5 °C kõrgem kui industriaalajastu eelne võrdlusperiood. Kasvuhoonegaaside heitkoguste kiire vähendamine on ainus võimalus peatada globaalse temperatuuri tõus.“