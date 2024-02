Uuring: Atlandi ookeani hoovuste süsteem on kokkuvarisemise äärel. Selle tagajärjel jaheneks Euroopa märgatavalt

Varasemad uuringud on leidnud, et hoovuste süsteem on 1950. aastast 15% võrra aeglustunud. 9. veebruaril teadusajakirjas Science Advances avaldatud uuring „Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course“ leidis, et AMOC läheneb murdepunktile, mille ületamine on halb uudis nii globaalsele kliimasüsteemile kui ka inimkonnale.