Riigikogu liige Hanah Lahe: ringmajandus pole ideoloogiline küsimus

Kliimapoliitikas on Riigikogus erakonniti arvamused väga erinevad: mõni eitab põhimõtteliselt inimtekkelisi kliimamuutusi, teised tahavad aidata rohereforme eest vedada. Keskkonnapoliitikas on asjad teisiti. Isegi EKRE saadikud on aastate jooksul korduvalt rõhutanud Eesti keskkonna ja looduse hoidmise olulisust ning lisaks on nad olnud aktiivsed ka metsanduse teemadel. Vaatamata kurioosumile, et EKRE ei näe seost keskkonna- ja kliimapoliitika vahel, on ühisosa leidmine nendes küsimustes võimalik.