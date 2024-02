Euroopa Liidu uued õhukvaliteedi standardid ei küüni arstide soovitatuni

Halb õhk on üks suurimaid tapjaid Euroopas. Guardiani septembris läbi viidud uurimine leidis, et 98 protsenti eurooplastest hingas piisavalt saastunud õhku, et see ületas WHO piirnorme. Lisaks kaotatud ja puudega elatud inimelude kuludele kahjustab õhusaaste majandust, sundides töötajaid võtma rohkem haiguspäevi ja valitsusi kulutama rohkem raha haiglavooditele. Euroopa Komisjoni mõjuhinnangus leiti, et WHO suuniste täielik täitmine 2030. aastaks annaks suurimat majanduslikku puhaskasu, säästes Euroopa Liidule 38 miljardit eurot aastas, raporteeris väljaanne.