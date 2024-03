Populaarsete suusakuurortide hiilgeaeg on läbi. Lumiste radade asemel vaatab vastu must maa

Suuremad ja kõrgemal asuvad Šveitsi suusakuurordid, nagu Zermatt ja St Moritz on siiski lumega kaetud ja talvenautijatele avatud, ent väiksemad ja madalamal asuvad keskused, nagu on ka Rüschegg Eywald, peavad uue reaalsuse ehk lumetute talvedega kohanema. Kegeli sõnul tähendab see fookuse suunamist näiteks matkaradadele. „Ma olen realist – usun, et kümne aasta pärast me enam ei tegutse,“ tõdes ta. „Kliimamuutus on väga selge, me näeme seda. Lumiseid päevi jääb aina vähemaks.“