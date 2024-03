Oht sündimata laste tervisele. Teadlased leidsid mikroplasti kõigist analüüsitud platsentadest

Mikroplasti reostust on leitud üle kogu planeedi – alates Mount Everesti tipust kuni ookeanite sügavaimate osadeni. On teada, et inimese kehasse jõuab mikroplasti õhu, toidu ja vee kaudu ning osakesi on leitud nii imikute kui ka täiskasvanute väljaheidetest. Samuti on üliväiksed plastosakesi avastatud inimeste veres, kopsudes, südames ja rinnapiimas, mis viitab inimeste kehade laialdasele saastumisele.