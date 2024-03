KUULA | Kas elamiskõlbulik planeet on Euroopas inimõigus? Kohus alles otsustab

Saatejuht Mart Valner rääkis viimases episoodis, et juunis peaks tulema välja Euroopa Inimõiguste kohtu otsus, mis puudutab mitut kliimavaidlust Euroopas. „Me saame juunikuus teada, kas loodusväärtused ja elamisväärne planeet on inimõigus,“ viitas ta Inimõiguste kohtu tulevasele otsusele. Saatejuht Madis Vasser uuris selle peale, et mis saab, kui kohus otsustab, et tegemist ei ole inimõigusega. Kuula saatest, mis saatejuhtide arvates taolisele kohtuotsusele võib järgneda.