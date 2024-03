Hanah Lahe: Eesti veevarud ei ole lõputud

Taaskasutatud vesi on seni olnud kasutamata potentsiaal, mis pakub uusi majandusvõimalusi ning aitab vähendada joogivee kasutust tööstus- ja põllumajandustöödes. Kui seni on veekäitlusjaamad ja linnaruumilised sadeveelahendused vältinud ressursile täiendava väärtuse loomist, toob uus seadus kaks märgilist muutust. Esiteks vähendab see koormust veekäitlussüsteemidele ja teiseks ohjeldab aina kasvavat veepuudust.

Seadusemuudatus on väike, ent oluline ja tähtis samm pikal teekonnal rakendamaks riigis ringmajanduse põhimõtteid. Olukorras, kus liigume ökoloogilisest küllusest kitsikusse, on puhas vesi mitte enesestmõistetav, vaid kriitiline ressurss, mille tähtsus ajas vaid kasvab. Eesti veeressursid on küll piisake kogu maailma ookeanis, aga seesama piisake on eestlaste jaoks terve ookean.