Tänavune veebruar oli seni mõõdetutest kõige soojem

Euroopa Liidu Copernicuse kliimamuutuste seire teenistus kinnitas, et läinud kuu oli kõige soojem veebruar mõõtmiste ajaloos. See on juba üheksas järjestikune kuu, mil on ületatud vastava kuu senine rekord. Ka viimase kaheteistkümne kuu ülemaailmne keskmine temperatuur on mõõtmisajaloo kõrgeim, ületades viimase kolme kümnendi keskmist 0,68°C võrra ja tööstusajastueelset keskmist 1,56°C võrra.