Eesti riik saastab üha rohkem: 2022. aasta heitmed oli suuremad kui eelneval aastal

Kliimaministeerium ja Keskkonnauuringute keskus tutvustasid täna riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri tulemusi, millest selgus, et Eesti 2022. aasta koguheide oli 14,3 miljonit tonni CO 2 ekvivalenti (CO 2 e). Kui jätta metsanduse ja maakasutuse (LULUCF) sektori mõju arvestamata, oli heide 13,9 miljonit tonni CO 2 e.