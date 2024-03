Raport: kliimamuutuste pidurdamine säästaks Eestile lähiaastatel üle miljardi euro

Sellele järeldusele jõuti Euroopa kliimavõrgustiku (CAN-Europe) aruandes „Paris Pact Payoff“ (ee „Pariisi kokkuleppe tasuvus“), mille eesmärk oli uurida, kas rohepööre on EL-ile majanduslikult kasulik või kahjulik. Töö autorid järeldasidki, et majanduslikult mõistlikum on rohepööre teha, kui see tegemata jätta.