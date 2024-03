VIDEO | Riik lükkab jäätmereformile hoo sisse. Rahakott tühjeneb neil, kes prügi ei sorteeri

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri Ivo Jaanisoo selgitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, kui suurt hinnatõusu võivad tarbijad oodata ning kui mitu prügikonteinerit hakkab inimestel kodus pärast reformi olema. Vaata videost lähemalt, millised muudatused tarbijaid ees ootavad.

Sorteerijatele hakkab jäätmetasu arve olema näiteks kortermajades 3–5 eurot kuus. Kes ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem. Kristen Michal

Kliimaminister Kristen Michal ütles, et jäätmereform on samm puhtama elukeskkonna suunas, kus ära visatud jäätmetest saab ressurss uute asjade tootmiseks. „Eesti kodudes tekib sadu tuhandeid tonne materjale, mida saaksime uuesti kasutada, kuid millest me täna suure osa lihtsalt ära põletame või prügimäele mädanema viime,” rääkis ta. „Eesmärk on, et ära visatud prügist saaksime 2030. aastaks lisaks tänasele 135 000 tonni uute materjalidena kasutusse saata.”

Tulevikus on jäätmete sorteerimine ka majanduslikult arukas. See annab hinnaeelise neile, kes sorteerivad, ning mõjutab ettevõtteid ja omavalitsusi materjale ringkasutusse suunama. Arvete täpset suurust mõjutab omavalitsuste suurenev roll jäätmemajanduses, kellele kehtestatakse kindel sihtarv, kui palju jäätmeid tuleb liigiti koguda.

„On kaks alternatiivi: kas kõigile kasvavad kulud ühetaoliselt, et korraldada omavalitsustes jäätmevaldkonda, või teeme vahe sisse igaühe panuse järgi. Meie soov on, et neile, kes koguvad jäätmeid liigiti, hakkab jäätmetasu arve olema näiteks kortermajades 3–5 eurot kuus. Kes ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem. Nii saab arvestatava hinnaeelise just see, kes sorteerib oma jäätmed,“ lisas Michal.

Ringmajandusele üle 100 miljoni euro