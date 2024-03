Helen Sooväli-Sepping: kliimaseadus sõnastab uued Eestis elamise ja tegutsemise põhimõtted

Linnaruumi ekspert Helen Sooväli-Sepping tõdeb, et uus kliimaseadus on Eestile võimalus teha julgeid ja edasiviivaid otsuseid.

Eesti kliimaseaduse tegemine on täies hoos. See on põhjalikult ettevõetud seadusloome, millesse on kaasatud üle 200 eksperdi nii era- kui avalikust sektorist. Ainuüksi töörühmade kokkusaamistele on kulunud siiani üle 3000 töötunni. Lisaks on suur hulk ametnikke ja eksperte viinud läbi alusuuringud ja peagi algab avalik kaasamisrännak.