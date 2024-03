Maailm viskas tunamullu prügikasti pea viiendiku toidust

„Toidu raiskamine on ülemaailmne tragöödia. Miljonid jäävad täna nälga, samas kui kogu maailmas toitu raisatakse,“ ütles UNEPi tegevdirektor Inger Andersen. Raportis tõdetakse, et nälg mõjutab igal aastal kuni 783 miljonit inimest ja 150 miljonit alla viieaastast last kannatab kasvu- ja arengupeetuse all dieedi tõttu, mis on krooniliselt oluliste toitainete vaene. „Sellise tarbetu raiskamise mõjud põhjustavad ka märkimisväärseid kulusid kliimale ja loodusele. Hea uudis on see, et kui riigid seavad selle probleemi prioriteediks, saavad nad toidukadu ja -raiskamist oluliselt vähendada, leevendada kliimamõjusid ja majanduslikku kahju ning kiirendada edusamme ülemaailmsete eesmärkide saavutamiseks.“