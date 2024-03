Fossiilkütuste tootjad kavatsevad tootmist neljakordistada. Ekspert: planeet surutakse üle toimetuleku piiri

Global Oil and Gas Extraction Trackeri andmed näitavad, et vähemalt 20 maardlat on 2023. aastal jõudnud lõpliku investeerimisotsuseni, millega antakse luba kaheksa miljardi barreli naftaekvivalendi kaevandamiseks. Kümnendi lõpuks kavatsevad ettevõtted ammutada peaaegu neli korda rohkem ehk 31,2 miljardit barrelit naftaekvivalenti 64 lisaväljal. Lisaks avastati mullu 19 uut maardlat.

Nafta ja maagaasi tootmise ennustused on täiesti vastuolus kliimaeesmärkidega

Aruandes leitakse, et pärast seda, kui Rahvusvaheline Energiaagentuur avaldas 2021. aastal hoiatuse, et uusi nafta- ja gaasivälju ei tohi avada, et jääda 1,5 °C stsenaariumi piiridesse, on nafta- ja gaasitootja riigid lubanud kokku vähemalt 16 miljardi barreli naftaekvivalendi ammutamist 45 projekti raames ja avastanud vähemalt 20,3 miljardit barrelit naftaekvivalenti 50 projekti raames.

Raport viitab, et ka Stockholmi keskkonnainstituut on korduvalt hoiatanud, et nafta ja maagaasi tootmise ennustused on täiesti vastuolus kliimaeesmärkidega ning fossiilkütuste tootjate ambitsioonid ületavad maagaasi puhul 29 protsendi ja nafta puhul 80 protsendi ulatuses piiri, mis on kooskõlas maailma kliima soojenemise piiramisega 1,5 kraadini.

Samuti viidatakse aruandes rahvusvahelisele säästva arengu instituudile, kes leidis, et ülemaailmne nafta ja gaasi tootmine ja tarbimine peavad 2050. aastaks vähenema vähemalt 65 protsenti, et hoida soojenemine alla 1,5°C võrreldes 2020. aasta tasemega.

Uued ja vanad saastajad

Vaatamata vastuoludele on nafta- ja gaasitööstus jätkuvalt kindel oma plaanis jätkata uute maardlate arendamist, sest enamik suurimaid tootjariike kavatseb suurendada oma tootmist kuni kümnendi lõpuni.

Teadus on selge: uusi nafta- ja gaasimaardlaid ei tohi tulla. Scott Zimmerman