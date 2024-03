Keskkonnakaitsjad süüdistavad Euroopa pankasid looduse hävitamise rahastamises

Me ei saa võidelda kliimakriisi ja ökoloogilise kokkuvarisemise vastu, kui me samal ajal rahastame väljasuremist.

„Euroopa arvab endast kõrgelt kliima- ja looduskaitse valdkonnas, kuid vaatab kõrvale, kui tema pangad suunavad raha ettevõtetesse, mis on seotud massilise looduse hävitamise ja sellega seotud inimõiguste rikkumisega,“ ütles Sigrid Deters, Greenpeace Hollandi bioloogilise mitmekesisuse eest vastutav töötaja. „Muster on selge: ELi finantssektori seosed ökosüsteemide hävitamisega on laialt levinud. Me ei saa võidelda kliimakriisi ja ökoloogilise kokkuvarisemise vastu, kui me samal ajal rahastame väljasuremist.“