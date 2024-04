TalTechi emeriitprofessor: ookeanis on varsti plasti rohkem kui kalu!

Tegemist on kasvava ja üsna keerulise probleemiga sel lihtsal põhjusel, et plastide tootmine on kümne viimase aastaga märgatavalt suurenenud: 290 miljonilt tonnilt 2012. aastal kuni 400 miljoni tonnini 2022. aastal. Ilmselt jätkab see kasvu, ehkki mitte enam endises tempos.