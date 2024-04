Hanah Lahe: miks tekitavad streikivad kliimaaktivistid inimestes viha, aga protestivad põllumehed mitte?

Karm tõde on, et paraku on kliimamuutustega tegelemine paljuski vaid sõnade tasandil. Noorte aktivistide jätkuvad streigid näitavad selgelt, et kuigi nende surve on avaldanud mõningast mõju, ei ole see siiski piisav. Igal aastal püstituvad uued rekordid ekstreemsete ilmastikuolude tõttu ning kliimamuutused tabavad aina enam ka riike, mis pidasid end nendest kaugeks.