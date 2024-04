Ülemaailmne kakaoubade puudus on toonud kaasa mure, et tulevikus võib šokolaadi hind tõusta ja tahvlite suurus kahaneda, vahendas The Guardian. Kakaohinnad tõusid läinud nädalal Londoni ja New Yorgi turgudel kõigi aegade kõrgeimale tasemele, ulatudes esimest korda üle 10 000 dollari tonni kohta.