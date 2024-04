Fossiilkütuste tootjad annavad Pariisi kliimaleppest hoolimata gaasi juurde

Aruandes leiti, et alates 2015. aastast, mil allkirjastati kliimamuutuste ohjeldamiseks ÜRO Pariisi kliimakokkuleppe, on enamik uuritud ettevõtetest hoopis laiendanud oma fossiilkütuste tootmist. Seejuures selgus, et suurem osa Pariisi kokkuleppe sõlmimisest saati tekkinud ülemaailmsest CO 2 -heitest on õhku paisanud väike seltskond tootmisüksusi, mis ei suuda tootmist aeglustada.