Kanada valmistub järjekordseks katastroofiliseks metsatulekahjude hooajaks

Metsatulekahjusid on kogu Kanadas alati esinenud, aga uus on nende sagedus ja intensiivsus.

Ka sel talvel valitsesid riigis tavapärasest soojemad temperatuurid ja laialdane põud, mis tõotab järjekordset ränka suve. „Temperatuuritrendid on väga murettekitavad. Kuumuse ja kuivuse tõttu võime kogu riigis oodata, et metsatulekahjude hooaeg algab varem ja lõpeb hiljem ning võib olla plahvatuslikum,“ vahendas Reuters hädaolukorraks valmisoleku ministri Harjit Sajjani pressikonverentsil öeldut.

Föderaalministrid hoiatasid, et kliimamuutus aitab kaasa äärmuslike ilmastikunähtuste, sealhulgas metsatulekahjude, põua ja kuumalainete sagenemisele. „Metsatulekahjusid on kogu Kanadas alati esinenud, aga uus on nende sagedus ja intensiivsus,“ ütles energia- ja loodusvarade minister Jonathan Wilkinson. „Teadus on selge – selle algpõhjus on kliimamuutus.“