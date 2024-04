ÜRO ametnik: meil on kaks aastat planeedi päästmiseks

Londonis Chatham House’i mõttekojas toimunud üritusel kõneldes ütles Stiell, et üha rohkem inimesi soovib kliimameetmeid kogu ühiskonnas ja poliitilises spektris, suuresti seetõttu, et nad tunnevad kliimakriisi mõju oma igapäevaelule ja kodumajapidamiste eelarvele. Euronews kirjutas, et Stielli sõnul on saaki hävitavad põuad suurendanud vajadust julgemate meetmete järele, et piirata heitkoguseid ja aidata põllumajandustootjatel kliimamuutustega kohaneda. See võiks suurendada toiduga kindlustatust ja vähendada nälga.