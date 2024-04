Raport: aina enam eurooplasi sureb kuuma ilma tõttu

2023. aastal oli Euroopas rekordiliselt palju „äärmusliku kuumastressi“ päevi, mis on võrdväärne üle 46 °C temperatuuri kogemisega.

Euroopa on kõige kiiremini soojenev mander – temperatuur tõuseb siin umbes kaks korda kiiremini kui maailmas keskmiselt. Mullu olid temperatuurid Euroopas keskmisest kõrgemad peaaegu aasta läbi, 11 kuul aastast, leidis Euroopa Copernicuse kliimateenistuse uus raport. Temperatuuride tõusuga on seotud ka kogu Euroopas kasvanud kuumast ilmast põhjustatud surmade arv ning tõusuteel on ka äärmuslike ilmastikunähtuste ja kliimasündmustega seotud kahjulike tervisemõjude arv.