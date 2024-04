ARVAMUS | Tudeng õlitehasest: mis ajast peame mõistlikuks mängida räpast loteriid riigieelarve sadade miljonitega?

Olukord, kus äsjaloodud kliimaministeerium saadab riigikokku eelnõu, et oleks võimalik viia lõpule õlitehase ehitus, mis aastaks 2040 moodustaks 25% kõikidest Eesti heitmetest, on groteskne. Jutt on samast õlitehasest, mille ehitusloa riigikohus tühistas ja märkis, et isegi kui tähelepanuta jäetud lokaalse keskkonnamõjuga seotud puudused kõrvaldatakse, siis õlitehase käivitamine võib endiselt riivata isikute põhiõigusi ja avalikku huvi.