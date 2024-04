Kino Artis kodulehel kirjutatakse linateose „Külm tõde (Film kliimast)“ kohta, et see film „paljastab kliimaalarmismis alusetu hirmutuse, mis ei põhine seejuures sugugi teadusel“. „Film näitab, et ei teaduslikud uurimused ega ametlikud andmed ei toeta tegelikult väidet, et kogeme tänasel päeval äärmuslike ilmaolude, nagu orkaanide, põudade, kuumalainete, metsatulekahjude jmt sagenemist. See astub otsustavalt vastu ka väitele, et tänased temperatuurid ja CO₂ tase atmosfääris kujutavad endast tavatut ekstreemsust,“ seisab filmi sünopsises.