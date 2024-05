Jäätmekäitlejad kahtlevad ministeeriumi pakutud omavalitsuskeskse prügimudeli vajalikkuses

Eesti ringmajandusettevõtete liit esitas kliimaminister Kristen Michalile oma ettepanekud jäätmereformi väljatöötamiskavatsuse kohta (VTK). Liidu hinnangul on reformi puhul praegu kõige problemaatilisem selles plaanitud omavalitsuskeskne mudel. Kliimaministeerium on seisukohal, et ettevõtjad ja omavalitsus peaks koostööd tegema.