Erkki Kubber | Jätkusuutlikkus on kallis

Kas aga teadsid, et kui lambipirnid välja töötati, suutsid need aastakümneid ja isegi sajandeid vastu pidada? Kuid inimesed ei ostnud pirne piisavalt, seega lühendati kunstlikult nende eluiga, et suurendada müüki. Tänane tarbija aga ei otsi odavaimat lambipirni, vaid jätkusuutlikumat varianti.

Kujutle olukorda, kus sina ei muutu jätkusuutlikumaks, kuid teised (loe: inimesed ja ettevõtted sinu ümber) teevad seda. Nende tooted ja teenused muutuvad jätkusuutlikumaks ning nad suudavad oma investeeringutelt rohkem tagasi teenida kui sina. Ehkki lühiajaliselt on see investeering sulle kulukam, võidab pikas perspektiivis see, kes rahaga targemalt toimetab. Näiteks vaadakem suuri ettevõtteid nagu Apple, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid rohelise energia ja jätkusuutliku tootmise valdkonnas. See on aidanud neil mitte ainult vähendada oma keskkonnamõju, vaid ka luua püsivat väärtust ja ehitada usaldusväärset brändi.

Muutes oma tootmisprotsessi jätkusuutlikumaks ja ressursse tõhusamalt kasutades, säästad kulusid ning teenid lõppkokkuvõttes rohkem raha, kuna tooted või teenused kestavad kauem. Seega, kuigi jätkusuutlikkus võib alguses tunduda kallis, on pikas perspektiivis see odavam valik. Näiteks ettevõte Patagonia on tuntud oma jätkusuutlike praktikate poolest nagu taaskasutatud materjalide kasutamine ja pikaajalised garantiid. Tulemus: lojaalne klientuur ja positiivne maine, mil on teadagi arvestatav mõju kasumlikkusele ja stabiilsusele.

Või mõtle enda kui tavatarbija peale. H&M-i särk võib küll alguses odavam tunduda, kuid kvaliteetsemaid särke aastaid kandes ja seejärel taaskasutades sa kokkuvõttes võidad. Niisamuti tundub looduslike puhastusvahendite kasutamine esmapilgul kallim variant, kuid need on tervisele ohutumad ning keskkonnasõbralikumad, mis võivad pikas perspektiivis vähendada tervisega seotud kulusid ja keskkonnakahju.

Ehk siis nähkem suuremat pilti kui hetkeostude hinnad ja kulud, väärtustagem kvaliteeti - paljud krõbedamate hinnasiltidega tooted ning otsused on pikas perspektiivis tegelikult odavamad. Sama loogika kehtib ka jätkusuutlikkusega. See teekond ja need valikud võivad küll tunduda kulukad, kuid on päeva lõpuks odavamad variandid.