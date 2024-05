Sven Nuum | Eeskätt peame olema ise jätkusuutlikud

Panen kõigile südamele, et lugege poes hoolega etikette. Vahel võib üllatuda, mida kõike toidu sisse pannakse – see on kurb ja tegelikult isegi ärritav. Ise eelisatan osta toitu, mis ei ole üldse või liigselt pakendatud, poleks kõrgtöödeldud, vaid puhas, värske ning kasvatatud laudas, kasvuhoones või maa sees. Võimalusel ostan enamuse oma toiduainetest turult. Ka munad võiksid olla kas mahetoodang või vähemalt vabalt ringi jooksvatelt kanadelt, liha eelistan ma rohumaaveise oma. Igapäevaselt tuleb teha selliseid valikuid, et me ise oleksime jätkusuutlikud.

Toiduteema puudutab mind isiklikult, sest aastaid tagasi oli mul tervisega palju probleeme. See oli puhtalt valest toitumisest – minu toonane toidulaud oli liiga happeline, kuid selle aitas tasakaalu viia värske toidukraami söömine. Arvame küll, et poest ostetud toit on hea ja kasulik, toitainerikas, kuid kahjuks see enamikel juhtudel siiski nii ei ole – 80 protsenti poelettidel leiduvast toidust on tegelikult täielik jama. Sealne toit on suhkrut, muid keemilisi magustajaid ja maitsetugevdajaid täis topitud, mis keha tegelikult kurnavad.

Olen joonud viimased 10 aastat igapäevaselt näiteks smuutisid, mis on hea, lihtne ja tervislik toidukord, ja võtab vaid viis minutit aega valmistada. Smuuti sisse saab panna marju, puuvilju, köögivilju, erinevaid seemneid jpm. See on lihtne häkk, mida igaüks saab ilma suurema vaevata teha. Teine hea nipp on kuumaõhufritüür, kus maitsvad toidud kiirelt ja ilma liigse pingutuseta valmivad.

Igapäevases elus on minu jaoks hästi oluline jätkusuutlikkuse element puhas toit (Sven õppis enne ettevõtlusmaailma sukeldumist tegelikult kokaks – toim). Eelistan võimalikult vähe n-ö tehase toitu, mis on palju töödeldud ning seetõttu ka enamuse oma toitainetest kaotanud. Minu eesmärk on, et toidulaual oleks võimalikult palju värsket.

Minu jaoks tähendab jätkusuutlikkus seda, et ma suudan ise – oma mõtetes, tegudes ja toimingutes – olla võimalikult jätkusuutlik. Et ma jaksaksin tööd teha, et mul oleks piisavalt energiat, et jaksaksin teha kõiki neid asju, mis mind sütitavad, ja et ma saaksin ka kõiki teisi inimesi inspireerida ja julgustada, et nad elaksid just sellist elu, mida nemad soovivad. Sest ainult nii saavad nad omakorda olla paremad inimesed ja kasvada läbi suurema teadlikkuse, võimaldades endale üha paremaid elutingimusi.

Milline on ettevõtete roll jätkusuutlikkuse edendamisel ning millised on teie arvates parimad viisid selle saavutamiseks?

Ettevõtetel on väga suur roll ja vastutus, sest kõik need pakendid ja massiivne tootmine, see, kuidas materjale käsitletakse ja kasutatakse, mis väärtuste alusel ettevõttes valikuid tehakse jne, sellel kõigel on tohutu mõju. Kui arvestame, millises masstootmise maailmas me täna elame, kus plastikut on igal pool ja liiga palju.

Just ükspäev jalutasin ja mõtlesin, kui koeraomanikud mulle oma lemmikutega vastu jalutasid, et nad käivad nendega mitu korda päevas väljas ja peavad iga kord koerte väljaheite enne prügikasti heitmist eraldi kilekotti panema. Ja kui mõelda, et kõik maailma koeraomanikud teevad seda ju igapäevaselt. Eks see ole muidugi vajalik ka, aga tuleks mõelda välja selline lahendus, mis aitaks seda, ja muid sarnaseid, probleeme lahendada. Ja siin on ettevõtetel väga suur roll, et neid samme lahenduste suunas astuma saaks hakata.

Üks mu sõbranna teeb näiteks Saaremaal pillirookõrsi. See on ka väga oluline nišš, sest mõtle, kui palju me plastikkõrsi ülemaailma kasutame. Kõik sellised, küll väikesed, kuid sellegipoolest väga olulised, algatused panevad mõtlema ja oma käitumist analüüsima.

Mingil perioodil ostsin endale iga päev Värska vett koju, sest see maitseb mulle, kuid täna ma seda enam ei tee. Nüüd panen ma ise vee sisse Himaalaja soola ning tulemus on sama hea, ning tohutu hulk plastpudeleid jääb kasutamata. Igal inimesel on vastutus meie planeedi ees, kuid see algab siiski ettevõtjatest, sest meie tarbijatena ju ostame nende toodetud asju.

Mis on teie arvates jätkusuutliku ärimudeli võti ning mil moel erineb see traditsioonilisest ärimudelist?