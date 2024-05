Tugevad vihmasajud on Brasiilia lõunapoolseimas osariigis Rio Grande do Sulis põhjustanud Brasiilia viimase 80 aasta suurimad üleujutused, vahendas The Guardian. Surma on saanud 75 inimest, viga 155 ja teadmata kadunud on 103 inimest, kirjutas AP News.