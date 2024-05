11 kuud järjest soojarekordeid. Tänavune aprill oli üle maailma mõõdetutest kõige soojem

Tänavune aprill oli üle maailma soojem kui ükski varasem aprill, mil on temperatuuri mõõdetud, teatas Euroopa kliimaseireteenistus Copernicus. See on juba järjest 11. kuu, mis on soojem kui varasematel aastatel. Viimase 12 kuu globaalne keskmine temperatuur oli samuti kõrgeim, olles 0,73 °C kõrgem kui 1991.–2020. aasta keskmine ja 1,61 °C kõrgem kui 1850.–1900. aasta industriaalajastueelne keskmine.