„See on alles algus, kinnitage turvavöö.“ Juhtivad kliimateadlased arvavad, et globaalne soojenemine ületab seatud piirid

Sajad maailma juhtivad kliimateadlased ennustavad, et ülemaailmne temperatuur tõuseb veel sel sajandil vähemalt 2,5 °C üle industriaalajastueelse taseme, selgus The Guardiani eksklusiivsest uuringust. See aga ületab rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärke ning põhjustab katastroofilisi tagajärgi inimkonnale ja planeedile.