Noorteühendused: kliimakindla majanduse seadus jätab inimesed ja looduse kaitseta

Pärast kuudepikkust kliimaseaduse väljatöötamise protsessi esitles kliimaministeerium kaheksandal mail kliimakindla majanduse seadust. Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets andis pressikonverentsil teada, et Eesti ei kavatse pingutada, et hoida kliimasoojenemist 1,5 kraadi piires ega plaani seada eesmärke, et hoida kliima soojenemist tuntavalt alla kahe kraadi. Tema sõnul loobub Eesti Pariisi leppega võetud kohustuste täitmisest, sest nende kohustuste täitmine pole võimalik üksnes olemasolevaid tehnoloogiaid kasutades ja inimeste harjumusi muutmata.

Kriiside leevendamiseks tuleb teha kõik vajalik, mitte üksnes mugav ja lähiaastatel äriliselt kasumlik.

See mõtteviis ja need tehnoloogiad, mis on toonud meid keskkonnakriisidesse, ei osuta teed jätkusuutlikku maailma. Inimühiskonna püsivust ohustavad meie eluajal kliimamuutused, elurikkuse kadu, süvenev ebavõrdsus ja paljud teised kriisid. Nende kriiside leevendamiseks tuleb teha kõik vajalik, mitte üksnes mugav ja lähiaastatel äriliselt kasumlik. Lubamatu on seada eesmärke üksnes lähtuvalt sellest, et need oleksid mugavalt saavutatavad tänaste tehnoloogiate ja harjumustega. Kliimaseaduse koostamisel tuleb lähtuda sellest, mida on vaja teha kõigi inimeste, sealhulgas laste, eakate, puuetega inimeste ja varanduslikult kehval järjel inimeste igakülgse hakkamasaamise tagamiseks.

Ühiskonna jätkusuutlikkuse üks eelduseid on meid toetavate ökosüsteemide säilenõtkus. Tulevastel põlvkondadel on õigus saada looduselt samu hüvesid, mida praegused põlvkonnad naudivad tänu mitmekesistele ökosüsteemidele, nagu rabad, niidud ja erinevad metsakooslused. Kliimaseaduse koostamisel tuleb tagada, et kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja sidumise meetmed kaitsevad üksiti elurikkust. Vastasel juhul ohustab ka kliimaneutraalse Eesti püsivust elurikkuse kriis.